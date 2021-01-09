تصادم بين 5 سيارات فى الدقهلية وإصابة سائق

‎وقع حادث تصادم بين 5 سيارات على طريق "المنصورة- جمصة"، وأسفر الحادث عن إصابة شخص وتلف عدد من السيارات نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد أحد السائقين واصطدامه بالمواجهة مع سيارة أخرى وتصادم باقي السيارات بها من الخلف علي التوالي.تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومصاب على طريق "المنصورة- جمصة" أمام قرية الروضة دائرة المركز.بانتقال ضباط المباحث وبالفحص تبين أن أطراف الحادث كل من السيارة رقم "د أ ب ١٢٤٣ بيك أب" قيادة أحمد النجدى حسين، ٢٧ سنة، سائق، ومقيم قرية "أويش الحجر دائرة مركز المنصورة، باتجاه جمصة، والسيارة رقم "د ر س ٣٨٦٩ نقل، مقطورة رن ٨٦٣" قيادة المدعو السيد عبد المنعم إسماعيل، 40 سنة، سائق، ومقيم ببندر السنبلاوين باتجاه المنصورة والسيارة رقم (ص ف ب ٢١٥ بيك أب) قيادة أحمد رضا عبدالله غائم، 22 سنة سائق، ومقيم بمنطقة "دمياط الجديدة" باتجاه المنصورة، والسيارة رقم (ص ر ١٨٧٩ ميكروباص) قيادة ياسر صابر عبدالكريم رمضان، ٣٩ سنة، سائق، ومقيم بقرية "الهوارة" دائرة مركز الفيوم، باتجاه المنصورة، والسيارة رقم (د ف ع ٥٢٦٤ نقل مقطورة دم ر ٨١٣٤) قيادة عماد رياض إبراهيم، ٣٥ سنة، سائق، ومقيم قرية "كوم النور دائرة مركز ميت غمر باتجاه المنصورة.وتبين أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الأولى واصطدامه بالسيارة الثانية بالمواجهة واصطدام بقى السيارات بالسيارة الثانية من الخلف على التوالي، ونجم عن ذلك إصابة قائد السيارة الأولى بكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولى.بسؤال قائدي السيارات أيدوا مضمون الفحص، لم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق، تحرر عن ذلك المحضر رقع ٢٢٧ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز طلخا، وجار العرض على النيابة العامة.‎