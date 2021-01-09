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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مطارات روسية تكتظ بالمسافرين رغم كورونا

السبت 09/يناير/2021 - 04:13 م
جريدة الدستور
وكالات
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رغم حقيقة أن جائحة فيروس كورونا تجتاح روسيا، إلا أن مطارين على الأقل في البلاد كانا مكتظين بالمسافرين جوا مطلع الأسبوع.

وأظهرت اللقطات المصورة ومقاطع الفيديو طوابير طويلة داخل وخارج صالات المطارين في منتجع سوتشي، المطل على البحر الأسود في الجنوب، ومورمانسك، بأقصى شمال البلاد المتجمد، فيما تنتهي عطلات رأس السنة، بما في ذلك عيد الميلاد وفق المذهب الأرثوذكسي.

ولم تستطع المطارات التكيف مع هذا الكم الهائل للركاب، حسب ما ذكرته إذاعة «صدى موسكو» اليوم السبت، وأقلعت بعض الطائرات بعد فترات تأخير كثيرة.

وذكر راكب في مورمانسك: "لقد اضطررنا للانتظار عشر دقائق فيما كان الجو باردا للغاية لنتمكن من دخول المطار"، مضيفا أنه لم يكن هناك ما يكفي من العاملين للتعامل مع الركاب.

وحسب وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية، فتح مكتب النائب العام تحقيقا في مورمانسك.

وسجلت السلطات الروسية، اليوم السبت، 23 ألفا و300 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء البلاد، وهي أقل بشكل ملحوظ عن بداية عطلات رأس السنة قبل أكثر من أسبوع.

وحسب الأرقام الرسمية، أصيب أكثر من 3 ر3 مليون شخص في روسيا بالفيروس منذ بدء الجائحة في ربيع 2020 وتوفى أكثر من 61 ألفا و300 جراء الإصابة بالفيروس.

وفي الأيام القليلة الماضية، عاد الكثير من الروس إلى منازلهم من العطلات أو الزيارات العائلية.

وحلّ الكريسماس وفق المذهب الأرثوذوكسي في روسيا، أمس الأول الخميس، خلال عطلة رأس سنة مطولة، وهي موسم احتفائي عائلي مهم في روسيا.

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