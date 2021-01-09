رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 09 يناير 2021 الموافق 25 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حي شرق مدينة نصر يوقف أعمال بناء مخالف بالحي السويسري

السبت 09/يناير/2021 - 01:52 م
وقف أعمال بناء مخالف
وقف أعمال بناء مخالف
مصطفى عبدالله
طباعة
وجه رئيس حي شرق مدينة نصر بإيقاف أعمال مباني وتشطيبات مخالفة، وتم إزالة السلم ومصادرة السور وعدة العمل بالعقار ٢ أ السويسري، وتم فك الأبواب الصاج من العقار ٢ب السويسري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويهيب حى شرق مدينة نصر المواطنين بتجنب القيام بأعمال إنشائية أو تشطيبات مخالفة دون تصريح تحقيقا للمصلحة العامة، ولعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةضد المخالفين.

وتابع العميد أحمد انور رئيس حي شرق مدينة نصر بالتنسيق مع إدارة الإشغالات أعمال رفع اشغالات كشك أمام العقار 39 عباس العقاد.

كما واصل حي شرق مدينة نصر أعمال رفع كفاءة الإضاءة، وتم تركيب عدد 24 كشاف ليد بشارع المهدى بن عرفة، وتركيب عدد 13 كشاف ليد بشارع أحمد الزمر، وتركيب عدد 3 كشاف ليد بشارع ماهر عبدالرحمن وتم الإنارة، وتركيب كشاف ليد بشارع سيد طه عبدالبر وتم الإنارة، وتم عمل إصلاح كابلات أرضية وتركيب كشاف ليد بشارع أمين الريحاني.

موضوعات متعلقة

آخر تطورات الحالة الصحية لـ«أمير كرارة» بعد إصابته بفيروس كورونا

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

غدا.. أولى جلسات محاكمة المحامى أحمد البحقيرى فى قضية حيازة سلاح

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 9-1-2021

الصور

image description

فصل الكهرباء أسبوعا عن 50 منطقة بدمياط

image description

حريق كبير في كافيه بدمياط الجديدة

image description

إقبال كبير على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح بأسيوط

image description

«أسيوط»: زيادة في معدلات إنتاج مزرعة بني سند للثروة الحيوانية

image description

ضبط سيارة محملة بـ 70 طن قمح مستورد قبل تهريبها خارج أسيوط

الأكثر قراءة

الحكم بطل واقعة «القهوجى وكوب الشاى»: حزين بسبب السخرية

هل تصالحت مصر مع قطر «ببلاش»؟ محمد الباز يجيب

آخرهم هادي الجيار.. 4 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة داخل الوسط الفني

أبرزهم يسرا وكرارة.. تفاصيل الحالة الصحية للفنانين المصابين بكورونا

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

دوقة كامبريدج تحتفل بعيد ميلادها في ظل الإغلاق

الاشتباه ببقايا بشرية في حقل بريطاني تبيّن أنها حبة بطاطا

مبيعات روايات هارى بوتر تحدث طفرة فى التسوق عبر الإنترنت فى بريطانيا

مواعيد القطارات اليوم السبت 9-1-2021

أيام زمان

«حكاية أول فيلم».. كيف ظهر المسيح فى السينما العالمية؟

هل يُمثل أحمد السقا عقدة نفسية لمصطفى شعبان؟

«فاتن حمامة رفضت مشاركتى فى السينما».. اعترافات طارق عمر الشريف

سهير البابلي.. تزوجت 5 مرات أحدهم أشهر إسلامه للزواج منها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
د.كريمة الحفناوى
طموح ترامب المُدَمِر.. إلى أين؟
صفاء النجار
البطل بألف وجه
ماجد حبته
ملهاة أمريكية.. مأساة عربية!
المزيد

الثقافة

دار «روافد» تطرح رواية «وهم يُنكِرون» لــ إسراء إمام

الشروق تصدر الطبعة الثالثة من «فساد الأمكنة» لصبري موسى

«نينوى» للنشر تصدر كتاب «نساء فى غرفة فرجينيا وولف»

بعد إطلاقها.. التفاصيل الكاملة لمبادرة «اطبع ديجيتال»