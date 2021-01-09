حي شرق مدينة نصر يوقف أعمال بناء مخالف بالحي السويسري

وجه رئيس حي شرق مدينة نصر بإيقاف أعمال مباني وتشطيبات مخالفة، وتم إزالة السلم ومصادرة السور وعدة العمل بالعقار ٢ أ السويسري، وتم فك الأبواب الصاج من العقار ٢ب السويسري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.ويهيب حى شرق مدينة نصر المواطنين بتجنب القيام بأعمال إنشائية أو تشطيبات مخالفة دون تصريح تحقيقا للمصلحة العامة، ولعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةضد المخالفين.وتابع العميد أحمد انور رئيس حي شرق مدينة نصر بالتنسيق مع إدارة الإشغالات أعمال رفع اشغالات كشك أمام العقار 39 عباس العقاد.كما واصل حي شرق مدينة نصر أعمال رفع كفاءة الإضاءة، وتم تركيب عدد 24 كشاف ليد بشارع المهدى بن عرفة، وتركيب عدد 13 كشاف ليد بشارع أحمد الزمر، وتركيب عدد 3 كشاف ليد بشارع ماهر عبدالرحمن وتم الإنارة، وتركيب كشاف ليد بشارع سيد طه عبدالبر وتم الإنارة، وتم عمل إصلاح كابلات أرضية وتركيب كشاف ليد بشارع أمين الريحاني.