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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

الطائفة الإنجيلية تنعى رحيل الأسقف منير حكيم

السبت 09/يناير/2021 - 01:15 م
الأسقف منير حكيم
الأسقف منير حكيم
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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نعت الطائفة الإنجيلية بمصر رحيل الأسقف منير حكيم، رئيس المجمع العام لكنائس نهضة القداسة الأسبق.

وقالت الطائفة الإنجيلية بمصر؛ في بيانا اليوم: "بمزيدٍ من الحزنِ تودع الطائفةُ الإنجيلية في مصر وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، الفاضل جناب الأسقف منير حكيم، رئيس المجمع العام لكنائس نهضة القداسة الأسبق، الذي انتقل أمس الجمعة".

وتابعت ينعى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، جناب الأسقف منير حكيم، الواعظ القدير وخادم الرب، الذي قدم حياته مثال الراعي المخلص والمحب لشعبه، نشكر الله لأجل حياته وخدمته المثمرة، ونصلي أن يمنح الله التعزية لكل أسرته وأحبائه ولشعب الكنيسة.

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