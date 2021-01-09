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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بلغ عنه الأمن.. محاكمة مسجل خطر «غربل» جاره بـ 4 رصاصات

السبت 09/يناير/2021 - 12:56 م
محكمه
محكمه
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم السبت، إحالة مسجل خطر، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بإطلاق النيران على جاره بسبب خلافات بينهما، وإرشاده عنه المباحث.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وحيازة سلاح نارى غير مرخص، وإثارة الذعر بين المواطنين.

وكشفت المناظرة التي أجرتها النيابة لجثة المجني عليه، أنه مصاب بطلق ناري أدى إلى تهتكات ونزيف تسبب في الوفاة.

وأضافت التحقيقات أن المجنى عليه يدعى «محمود دنجل»، أبلغ عن أحد الأشخاص ويدعى عادل وشهرته «قصبة»، مسجل خطر «مخدرات وبلطجة»، وضبطته الأجهزة الأمنية إثر ذلك متلبسًا وحكم عليه بالحبس، وعلم المتهم أن المجنى عليه هو من أرشد عنه، فعزم على الانتقام منه عقب خروجه من السجن.

وبعد انتهاء مدة حبس المتهم، خرج وبدأ التخطيط لجريمته، حيث تتبع خطوات المجني عليه، وجهز سلاحًا ناريًا غير مرخص، وترصد بالمجني عليه ليلا بأحد الشوارع الجانبية، وأطلق عليه 4 طلقات نارية أسفرت عن وفاته.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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