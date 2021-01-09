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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حكم بتخفيض إيجار قاعة أفراح بسبب الإغلاق الناتج عن أزمة كورونا

السبت 09/يناير/2021 - 11:18 ص
محكمة
محكمة
حسام محفوظ
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تقدم مستأجر لقاعة أفراح بدعوى أمام المحكمة للمطالبة بتخفيض قيمة الإيجار بسبب أزمة كورونا وصدور قرار من رئيس الوزارء بغلق قاعات الأفراح ومنع إقامة المناسبات.

وطلبت مقيم الدعوى رقم 609 لسنة 2020 مدني والمقامة من المدعي محمد أحمد ضد رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة دمياط للغزل والنسيج، بصفته رئيس مجلس إدارة نادي غزل دمياط، بتخفيض قيمة الإيجار للأرض الواقعة داخل سور نادى غزل دمياط والمقامة عليها قاعة الموناليزا للأفراح والمستحق بموجب عقد إيجار مؤرخ بتاريخ 15 مايو 2018، والذى يبدأ سريانه من 1 ديسمبر 2018 لتصبح قيمة الإيجار الشهري مبلغ 1980 اعتبارا من 1 مارس 2020 وحتي صدور قرار من المسؤولين بفتح قاعات الأفراح بكامل طاقتها وامتداد عقد الإيجار مدة مماثلة للمدة التي تم فيها غلق القاعات بقرارات رسمية حرصا على الصالح العام لخروجها عن إرادة المستأجر مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات واتعاب المحاماة.

وذكر المدعى أنه استأجر قطعة الأرض ومساحتها 1200 م تقع داخل يور نادى غزل دمياط اقام عليها قاعة للحفلات والأفراح والأغراض التجارية، وذلك لقاء أجرة شهرية حالية قدرها 19800 جنية شهريا ونظرا لما تمر به البلاد من الظروف الاستثنائية عامة نتيجة انتشار فيروس كورونا وقيام الدولة بتعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد اي تجمعات للمواطنين للحد من انتشار فيرس كورونا بموجب قرارات صادرة من الجهات الحكومية بالدولة الأمر الذى ترتب عليه إلغاء جميع الحفلات بقاعة الموناليزا ورد جميع المقدمات التي سبق دفعها مع التزام المدعى بسداد كافة الأجور والمرتبات الخاصة بالعاملين فضلا عن قيمة الإيجار وهو مايسبب خسائر باهظة، تقدم بطلب لتخفيض قيمة الإيجار إلا انه تم تم رفض الطلب، كما تم تقديم إنذار رسمي بتلك الطلبات ولما كان انتشار فيرس كورونا في مصر والعالم يعتبر صورة من صور الحوادث الاستثنائية العامة المنصوص عليها بالقانون، وهو ما أقرته الحكومة بقرارات رسمية متعاقبة بغلق أماكن التجمعات ومنها قاعات الأفراح حتي بعد صدور قرار بفتح بعض أماكن التجمعات بربع طاقتها إلا أن المواطنين أحجموا عن حجز قاعات الأفراح خشية اصابتهم بفيرس كورونا الأمر الذي تسبب في خسائر فادحة مما حدا به اقامة دعواه.

وذكرت المحكمة انه تداولت الدعوي بالجلسات ولم يحضر المدعى عليه بصفته او بوكيل عنه قانونا تم حجز الدعوى للحكم.

حكمت المحكمة بتخفيض قيمة عقد إيجار العين المؤجرة داخل سور نادي غزل دمياط والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوي وبعقد الإيجار محل التداعي لتصبح قيمة الإيجار الشهري مبلغ 1980 جنيه شهريا اعتبارا من أول مارس 2020 وحتي نهاية شهر أكتوبر من ذات العام ورفض ماعدا ذلك من طلبات.

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