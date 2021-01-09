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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

آخرهم الراقصة لورديانا.. بدل رقص أثارت الجدل

السبت 09/يناير/2021 - 11:02 ص
لوردينا
لوردينا
هويدا سعيد
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أثارت الراقصة البرازيلية لورديانا الجدل بعد نشرها لمجموعة من الصور الجديدة لها خلال رقصها أثناء حفل زفاف، وقد نشرتها عبر خاصة "الاستوري" على حسابها الرسمي لتبادل الصور والفديوهات "أنستجرام".

وقد ظهرت لورديانا ببدلة رقص بيضاء، لها أكمام اكستنشن، منفصلة عن البدلة، مرصعة بالفصوص اللامعة، كاشفة عن أبرز مفاتنها ومناطق جسدها، بدون شورت فاهي غير مطابقة للمواصفات، لذلك نرصد مجموعة من البدل التي أثرة الجدل بسبب أنها غير مطابقة للمواصفات.

صافينار
صافينار
صافينار:
ارتدت الراقصة صافينار بدلة رقص بألوان علم مصر بهدف التعبير عن حبها للبلد التي ذاعت فيها شهرتها، ولكن هذه البدلة كانت سببًا في الغضب عليها وكادت أن تتسبب في ترحيلها من مصر لأن الجمهور أعتقد ان في هذا إهانة لعلم الدولة.
دينا
دينا
دينا:
الراقصة دينا من أكثر النجمات اللاتي أثرن الجدل برقصهن، فهي دائمًا تختار بدلات الرقص الفاضحة التي تكشف الكثير في منطقة الصدر وغيرها من أجزاء جسمها الحساسة، ولكهنا أرتدات بدلة رقص في إحدى الحفلات بالساحل الشمالي تكشف تقريبًا كل جسمها إلا قليل، وهذا اغضب الجمهور جدًا عندما شاهدوا الصور.
نجوي فؤاد
نجوي فؤاد
نجوي فؤاد:
الراقصة والممثلة نجوى فؤاد كانت أول من تمردت على القواعد والقوانين، ففي السبعينات وعند بداية وضع قواعد لبدلة الرقص أنه يجب تغطية البطن والسرة كانت نجوى فؤاد هي ترتدي بدلًا للرقص مكشوفة من السرة والبطن وفتحات الأرجل كبيرة تصل للوسط، فا كنت قد أثرة الجدل وقتها.
جوهرة
جوهرة
جوهرة:
أثارة الراقصة الروسية الجدل عندما انتشر لها فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترقص على أحد المهرجانات الشعبية ببدلة رقص قالت عنها الرقابة إنها لا تطابق المواصفات المسموح بها التي تسببت في مسألتها قانونيا، في فبراير 2018، لكونها غير مطابقة للمواصفات، حيث وهي بدلة شبيهة عارية بدون «شورت» وكادت هذه البدلة تعرضها للترحيل من مصر.


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