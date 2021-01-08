ننشر السير الذاتية للأعضاء «تنسيقية الشباب» المعينين بـ«النواب»

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها تتشرف بنيل ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اختيار ثلاثة من ضمن المعينين من أعضائها بمجلس النواب المصري.وترى التنسيقية أنه من واجبها علي الجميع، نشر المؤهلات العلمية والعملية للأعضاء المختارين، إعمالًا لمبدأ الشفافية وبيان قدرات هؤلاء الأعضاء وأسباب اختيار الرئيس لهم.وتشيد التنسيقية حرص القيادة السياسية علي تنوع المجلس واحتواءه كافة الخبرات من مختلف المجالات، وعلى وجود العنصر الشبابي بنسبة تتناسب مع توجهات الدولة لتمكين الشباب.وتستعرض "الدستور" السير الذاتية التالية لأعضاء التنسيقية المعينين بمجلس النواب، بقرار من رئيس الجمهورية، وهم: عماد خليل، آية مدني، هدى عبدالستار.