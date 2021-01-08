مي عمر تكشف حقيقة خلافها مع نجلاء بدر بكواليس «نسل الأغراب»

علقت النجمة مي عمر في تصريحات ما تم تداوله مؤخرا عن نشوب خلاف بينها وبين الفنانة نجلاء بدر في كواليس مسلسل "نسل الأغراب" الذي يجمعهما للمرة الثالثة على التوالي بعد "الفتوة" و"لؤلؤ"، نافية ذلك الأمر.وقالت مي عمر لـ"الدستور"، إن ما نشر عن وجود خلافات بينها وبين نجلاء بدر عار تماما من الصحة، مشيرة إلى أنهما تجمعها صداقة قوية وأن هناك محاولات للشوشرة على نجاح مسلسل "لؤلؤ" الذي تصدر التريند منذ عرض أولى حلقاته.وتواصل مي عمر حصد النجاح في أولى بطولاتها المطلقة بمسلسلها الجديد "لؤلؤ " والذي يقدم طريقه مميزه في عالم الدراما المتنوعة ما بين الكوميديا والدراما الاجتماعية.وتدور قصة المسلسل حول شخصية «لؤلؤ» التي عاشت طفولة صعبة، حيث كانت تعيش في دار أيتام، وتظهر الأحداث قصة صعودها في المجال الفني لتصبح فيما بعد واحدة من ألمع نجوم الغناء.مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه في 40 حلقة، ويشارك في بطولته بجانب مي عمر كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشروبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.