الرئيس التونسي يطلب استعجال توريد اللقاحات لمواجهة كورونا

طالب الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الجمعة بالإسراع بتوريد اللقاحات واقتراح حجر صحي شامل في بعض الجهات في ظل تفاقم الوضع الوبائي في البلاد.وجاءت دعوة سعيد خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا حضره وزير الصحة ومدير عام الصحة العسكرية.وقال سعيد: "الأرقام تتصاعد والأوضاع تتفاقم. هناك إجراءات عاجلة يجب اتخاذها تتمثل إلى جانب الإجراءات الإدارية، كإعلان بعض المناطق حجر صحي كامل".وحث الرئيس أعضاء اللجنة العلمية على الإسراع بتوريد اللقاحات واختصار الآجال واختيار اللقاح الأنجع اعتمادا على رأي علمي خالص.وأضاف سعيد في كلمته: "سأتصل بالجهات السياسية المعنية حتى يتم توجيه اللقاح في أقرب الآجال".وتصاعد نسق تفشي الفيروس بأكثر سرعة حيث بلغ لأول مرة 2820 إصابة في أعلى حصيلة يومية بجانب 70 حالة وفاة بحسب تحديث وزارة الصحة أول أمس الاربعاء.وتخطت تونس عتبة 5000 آلاف وفاة منذ فبراير2020 وأرجع سعيد تصاعد الاصابات الى الاحتجاجات الاجتماعية والاكتظاظ في بعض المناطق بسبب النقص في التموين مثل ولاية صفاقس التي تحولت إلى منطقة موبوءة.وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي أعلن عن امكانية التعجيل باقتناء اللقاحات في فبراير بدلا من أبريل كما كان مقررا.وقال المشيشي إن الدفعة الأولى من لقاح فايزر الأمريكي المزمع اقتنائه ستشمل مليوني جرعة.