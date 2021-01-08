«عساف وغفران».. تعرف على شخصيتي السقا وكرارة في «نسل الأغراب»

يواصل النجم أحمد السقا وباقي صناع مسلسل نسل الأغراب مع المخرج الكبير محمد سامي تصوير باقي مشاهد المسلسل والذي بدأ تصويره في ديسمبر الماضي ومن المفترض أن يعرض في السباق الرمضاني المقبل.وقالت مصادر لـ"الدستور" إن العمل يعد الأقوى في شهر رمضان المقبل خاصة بالدراما الرمضانية التي تشهد منافسة كبيرة بين صناع الأعمال المختلفة خاصة أن شركة سينرجي وضعت ميزانية ضخمة للعمل الذي يتطلب مجهودا وسفرا كبير للأبطال في مناطق متفرقة بمصر.وأشارت المصادر إلى أن الثنائي أحمد السقا وأمير كرارة يقدمان شخصية كبار العائلات في إحدى مناطق الصعيد حيث يقدم الثنائي شخصية "عساف الغريب وغفران الغريب" والذي يحدث بينهما صراع كبير.مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.