كوبري غمرة يتحول لموقف خاص بـ«التوك توك».. والأهالي تستغيث

استغاث عدد من أهالي حي الشرابية بالقاهرة، من وجود مركبات التوك توك أمام سلم كوبري غمرة والذي تحول لموقف خاص بهم، الأمر الذي تسبب في انزعاج الأهالي واستيائهم ومطالبتهم بإزالة السائقين لمكان آخر لما يتسببون به من أزمات.وطالب محمد كريم أحد السكان، برصف المكان بالكامل بمستوى أعلى ليمنع دخول السائقين وضرورة تدخل المسئولين والجهات المعنية لحل الأزمة، خاصة وأن وجودهم يشكل العديد من الأزمات والمشاجرات بين السائقين.وأكدت تغريد محمد أحد السكان، على ضرورة إزالتهم من محيط سلم كوبري غمرة لما يتسببون به من أزمات ومشاكل للأهالي وتخصيص مكان لهم حتى لا يكونوا سبب في انقطاع رزقهم، لافتة إلى أنه بجانب السائقين لابد من إزالة الباعة الجائلين أيضا فالمنطقة تحول جزء منها لسوق والجزء الآخر جراج وموقف.كما أوضح علاء أحد سكان المنطقة، أنه خلال السنوات الماضية كان هناك رقابة شديدة على تلك المنطقة تمنع وجود كل الإشغالات الحالية وهو ما طالب بعودته مرة أخرى، بجانب تطوير المنطقة من رصف وإنارة الأعمدة لكي لا تتحول لعشوائيات.