«كورونا» يضرب الاقتصاد الإيطالى.. والأحزاب الحاكمة تتحرك

تجتمع الأحزاب الحاكمة في إيطاليا، اليوم الجمعة؛ لمناقشة خطة جديدة لصرف تمويلات برنامج التعافي الأوروبي بعدما أثارت المقترحات الأولية أزمة داخل التحالف.وتبلغ قيمة التمويلات 222 مليار يورو، أغلبها مصدره صندوق الاتحاد الأوروبي المخصص للمساعدة في معالجة الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا، التي أودت بأكثر من 77 ألف شخص في إيطاليا.وانعكس الوباء بشكل سلبي جدا على اقتصاد إيطاليا التي سجلت عجزا عاما بنسبة 9.4% في الربع الثالث من 2020، وفق ما أفادت وكالة الإحصاء الوطنية الجمعة، بعدما كانت في حدود 2.2%، في الفترة نفسها من 2019.