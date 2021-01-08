إجراءات جديدة فى ماليزيا لمواجهة كورونا

قال وزير الدفاع الماليزي، إسماعيل صبري يعقوب، في خطاب متلفز، اليوم الجمعة، إن بلاده تعمل على تحسين إجراءات احتواء جائحة فيروس كورونا ومراجعتها، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.ويشمل هذا النظر في إرشادات أكثر صرامة للقطاع الاجتماعي وخاصة للحد من التنقل.وأضاف أن الحكومة ستهتم بمصالح جميع الأطراف.وذكرت بلومبرج أنه من المقرر أن يصدر رئيس الوزراء محيي الدين ياسين بيانا بهذا الشأن يوم الإثنين المقبل.