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الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وسائل إعلام: «بينس» عارض تفعيل تعديل دستورى يتيح عزل ترامب

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:01 ص
بينس
بينس
وكالات
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أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي، عارض تفعيل التعديل الـ25 لدستور البلاد الذي يسعى الديمقراطيون إلى استخدامه لعزل الرئيس دونالد ترامب عن الحكم فورا.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن شخص مقرب من بينس قوله، إن نائب الرئيس رفض الدعوة التي وجهها إليه اليوم المشرعون الديمقراطيون وبعض الجمهوريين على خلفية حادثة اقتحام مئات من أنصار ترامب مبنى الكابيتول أمس، قبل مصادقة غرفتي الكونجرس على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار بينس يحظى بدعم عدد من كبار المسؤولين في إدارة ترامب.

وأكد موقع "بزنس إنسايدر" صحة هذا الخبر.

وفي وقت سابق من اليوم، طلبت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر من بينس تفعيل التعديل الـ25 وتسلم مقاليد الحكم قبل تنصيب بايدن في 20 يناير.

وينص هذا التعديل على تسليم الحكم إلى نائب الرئيس في ظروف منها وفاة رئيس الدولة أو فقدانه القدرة على أداء مهام الرئاسة.

وهدد شومر وبيلوسي بإطلاق إجراءات عزل ترامب داخل الكونجرس في حال رفض بينس الاستجابة لندائهما.

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