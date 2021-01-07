مصر تعزز أسطولها للنقل الجماعي بأكثر من نصف مليار دولار

بأكثر من نصف مليار دولار، استقبلت مصر عدة شحنات من وسائل النقل الجماعى ونقل البضائع المستوردة، خلال أول 10 أشهر من 2020، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.ولفت تقرير الإحصاء، إلى أن واردات مصر من أتوبيس وميكروباص ومينى باص وحدات كاملة بـ182.7 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 136.4 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بزيادة 46.3 مليون دولار خلال عام.كما أظهر تقرير الإحصاء، أن واردات سيارات نقل بضائع بلغت 316.1 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 320.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 4.5 مليون دولار خلال عام، وعربات سيارات للاستعمالات الخاصة 99.5 مليون دولار مقابل 114 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.