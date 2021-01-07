انتداب المعمل الجنائى والطب الشرعى فى حريق سيارة ببدر

أمرت نيابة الشروق وبدر بانتداب المعمل الجنائي والطب الشرعي في حادث اصطدام سيارة بالرصيف أسفر عنها تفحم سائقها ببدر، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة.تلقت شرطة النجدة بلاغًا بوجود جثة متفحمة داخل سيارة محترقة بأحد الطرق بمدينة بدر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتبين أن الجثة متفحمة بالكامل.وتبين من خلال التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة أن السيارة اصطدمت برصيف الطريق، واشتعلت بها النيران والتهمتها وبداخلها سائقها، ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة، ليتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.