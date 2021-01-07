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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

وزير الخارجية الأردني يبحث مع مبعوث أمريكي مستجدات الأزمة السورية

الخميس 07/يناير/2021 - 05:43 م
أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
أش أ
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بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الخميس، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جويل ريبيرن، سبل تطوير التعاون بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربطهما، كما تم بحث المستجدات في جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن الصفدي أكد - خلال لقائه ريبيرن - ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويقضي على الإرهاب ويعيد لها أمنها واستقرارها ويهيئ ظروف العودة الطوعية للاجئين، مشيرا إلى أنه لا حل عسكريًا للأزمة السورية وأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء المأساة التي سببت دمارا وخرابا وقتلا.

وشدد على ضرورة تثبيت الاستقرار وتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة لتخفيف معاناة السوريين، خصوصا في الجنوب السوري، مؤكدا ضرورة وجود دور عربي فاعل في جهود حل الأزمة.

كما أكد الطرفان حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون والتنسيق في جهود حل أزمات المنطقة وتكريس الأمن والاستقرار.

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