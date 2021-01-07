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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحداث مسلسل لؤلؤ الحلقة 9.. كيف ستنتقم مي عمر من نرمين الفقي؟

الخميس 07/يناير/2021 - 05:58 م
مي عمر
مي عمر
محمد مجدي
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تزايدت معدلات البحث حول أحداث مسلسل لؤلؤ الحلقة 9 بعد حالة الصراع الشديدة التي شهدها المسلسل للنجمة مي عمر، والذي يعرض هذه الفترة علي قناة أون.

أحداث مسلسل لؤلؤ الحلقة 9 

واحتوت أحداث مسلسل لؤلؤ الحلقة 9 على العمل العديد من الأحداث المختلفة والمتشابكة والتي أظهرت مشكله كبيره لادوارد عندما رفضت مي عمر أن تقوم بمقابله رجال الميديا بسبب مشاكلها مع نيرمين الفقي ومعرفتها لخيانه زوجها احمد زاهر الذي تزوج عليها.

تصاعدت أحداث مسلسل لؤلؤ بمحاوله مي عمر الانتقام من نيرمين الفقي التي تنافسها في كل شيء وهو ما يجعلها تدخل في صراعات عديده أمامها في اطار من الدراما والكوميديا التي تظهرها مي عمر وكذلك ادوارد مدير أعمالها.

ولاقي العمل ردود فعل إيجابية للغاية ووصل لحالة نجاح شديدة ليظهر على مواقع السوشيال ميديا، حيث ظهر في الترند بمصر وعدد من الدول العربية. 

حلقات مسلسل لؤلؤ


مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

غناء مي عمر

وتقدم مي عمر خلال العمل عددا من الأغاني بعدما حصلت على كورس تدريبي في الغناء خلال الفترة الماضية، للوصول إلى طبقة معينة في الصوت، حيث تلعب شخصية مطربة صاعدة، فيما يجسد الفنان أحمد زاهر شخصية رجل أعمال.

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