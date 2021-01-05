مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ الحلقة الجديدة والأعادة

يعرض علي قناة on في تمام 7:45 ويعاد مرتين في تمام الثانية صباحًا والواحده مساءً علي نفس القناة، ويعرض علي قناة on دراما في تمام الساعة العاشرة مساءً ويعاد مرتين في الخامسة صباحًا والثالثة مساءً، ويعرض علي قناة mbc العراق في تمام الساعة الرابعة عصرًا ويعاد مرتين في تمام الثالثة صباحًا والثامنة صباحًا.



أبطال المسلسل تقوم ببطولة مسلسل لؤلؤ الفنانة مي عمر إلى جانب عدد كبير من النجوم منهم النجم أحمد زاهر والنجمة نرمين الفقي ونجلاء بدر والفنان محمد الشرنوبي وإدوارد وهيدي كرم سلوى عثمان عماد زيادة وحمدي هيكل المسلسل من تأليف الفنان محمد مهران ومن إخراج محمد عبد السلام ويشرف علي الكتابة والأخراج محمد سامي وأنتاج شركة سينرجي.



تفاصيل الحلقات وجاءت تفاصيل الحلقة الجديدة من المسلسل الذي حقق نجاحًا كبيرًا مع أولى حقات عرضه مدهشة لدي الجميع حيث تطورت الأحداث بين "سنية" الشخصية التي تقدمها مي عمر وهي شخصية "لؤلؤ" حيث حدث بينهما صراع كبير ليس فقط بينها وبين أحمد زاهر، حيث شهدت أحداث الحلقة صراعًا مع باقي الشخصيات.







يهمك أيضًا | أول تعليق مع مي عمر عن تألقها فى مسلسل لؤلؤ