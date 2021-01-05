مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ الحلقة الجديدة والأعادة
الثلاثاء 05/يناير/2021 - 06:25 م
أمير محمد خالدطباعة
نستعرض لكم فى هذا التقرير مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ الحلقة الجديدة والأعادة، حيث أستطاعت الفنانة مي عمر أن تحقق نجاح جماهيري كبير من خلال مسلسل "لؤلؤ" أولي بطولاتها الدرامية خارج رمضان حيث بدأ عرض منذ عدة أيام علي قناة on وmbc العراق بالتزامن وتستعرض الدستور مواعيد عرض الحلقات الجديد والأعادات عبر القناتنا.
مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ الحلقة الجديدة والأعادة
يعرض علي قناة on في تمام 7:45 ويعاد مرتين في تمام الثانية صباحًا والواحده مساءً علي نفس القناة، ويعرض علي قناة on دراما في تمام الساعة العاشرة مساءً ويعاد مرتين في الخامسة صباحًا والثالثة مساءً، ويعرض علي قناة mbc العراق في تمام الساعة الرابعة عصرًا ويعاد مرتين في تمام الثالثة صباحًا والثامنة صباحًا.