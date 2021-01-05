مي عمر تنافس كبار نجوم الغناء بـ15 أغنية في «لؤلؤ»



مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية كل من: أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج سينرجى.

تتعاون النجمة مي عمر مع عدد من الشعراء والملحنين في مسلسلها الدرامي الجديد "لؤلؤ"، الذي يعرض حاليا على شبكة قنوات ON وMbc.وتقدم مي خلال العمل 15 أغنية، حيث تلعب في المسلسل دور مطربة فقيرة تحلم بالشهرة، وتتعرف بأحد رجال الأعمال الذي يقرر تبني موهبتها والإنتاج لها، لتتحول من الفقر إلى الثراء، وتحترف الغناء لتصبح مطربة مصر الأولى.الأغاني يتم تقديمها بشكل حصري في المسلسل الذي يعد البطولة المطلقة الأولى لمى عمر في عالم الدراما التليفزيونية.والأغاني من كتابة وألحان هيثم نبيل، وتوزيع الموسيقى نادر حمدى، وقامت سارة سعيد بتأليف 6 أغان من أغانى المسلسل، بالإضافة إلى الشاعر كريم سامي الذي قدم لها أغنيتين.والأغاني تحمل أسماء "أقوى م الحياة" و"مخبيالى إيه" و"الصخرة" و"متسابة" و"أنا لؤلؤ" و"فوبيا رجالة" و"أوسكار" و"يا كراش" و"بعد الوداع" و"حبة حبة" و"على المزيكا" و"شايفاك حبيبى" و"أخيرا قالهالى" و"بسيطة الحياة"، و"بتاع مظاهر".ويعد هذا العدد من الأغاني الأول في تاريخ الدراما المصرية الذي يقدم من خلال مسلسل درامي.وحقق مسلسل "لؤلؤ" نجاحا هائلا منذ عرض أولى حلقاته، وتصدر تريند جوجل وتويتر نظرا للحبكة الدرامية الجيدة للعمل.