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اقتصاد

رابط موقع تسجيل إحلال السيارات الملاكي والأجرة والميكروباص وقيمة التخريد

الخميس 07/يناير/2021 - 03:58 م
إحلال السيارات
إحلال السيارات
عبدالله هشام
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فعلت وزارة التجارة والصناعة رابط موقع تسجيل إحلال السيارات الملاكي والأجرة والميكروباص، بالتزامن مع انطلاق معرض تكنولوجيا إحلال المركبات بأرض المعارض بالتجمع الخامس، وحددت شروط قبول طلبات السيارات القديمة في مبادرة إحلال السيارات الجديدة للعمل بالوقود المزدوج (الغاز والبنزين) وتخريد السيارات القديمة التي تجاوز تاريخ تصنيعها 20 عامًا، وقيمة تخريد السيارات القديمة.

قيمة تخريد السيارات الملاكي والأجرة والميكروباص

في السياق ذاته، قال حاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة في تصريحات صحفية إن قيمة تخريد السيارات الملاكي والأجرة سيكون 12 ألف جنيه، فيما تحدد قيمة تخريد السيارات الميكروباص 20 ألف جنيه.

وأضاف مستشار وزير التجارة والصناعة أن قيمة تخريد السيارات سيتم إضافة دعم من الدولة عليها يتمثل في إعفاءات ضريبية وجمركية من قبل شركات السيارات المشاركة في مبادرة إحلال السيارات بما يسمى الحافز الأخضر، على ألا يزيد إجمالي الدعم عن50 ألف جنيه شاملا قيمة التخريد، وهو ما سيتم اعتباره مقدمًا لشراء السيارة الجديدة.

رابط موقع تسجيل إحلال السيارات

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه تم الاتفاق مع 9 شركات سيارات محلية للمشاركة في مبادرة إحلال السيارات القديمة، في المرحلة الأولى من المبادرة سواء فيما يتعلق بالسيارات الملاكي أو الأجرة أو الميكروباص.

وأوضحت أن موقع تسجيل إحلال السيارات هو الموقع الرسمي للمبادرة، حيث يتم تسجيل الدخول على رابط الموقع من هنا.

وفي الخطوة التالية يتم إنشاء حساب على الموقع وتسجيل الطلبات، موضحة أن موقع تسجيل إحلال السيارات الملاكي والأجرة والميكروباص استقبل خلال أيام المعرض الثلاثة 20 ألف مواطن وأنشأوا حسابات لتقديم الطلبات والاستعلام عن الموديلات وأنواع السيارات المطروحة في المبادرة، فيما بلغ عدد المتقدمين بطلبات للإحلال أكثر من 10 آلاف طلب.

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