أيهما أفضل.. وقود الغاز أم الكهرباء في تموين السيارات؟

- المسافات



- محطات شحن الكهرباء



- الوقت من المال



- البنية التحتية لمحطات الوقود



- السيارات الكهربائية تحتاج فعليًا إلى وقود أحفوري



- مفارقات التسعير والأصناف



تكمن مشكلة السيارات الكهربائية، على الأقل مقارنةً بنظيراتها التي تعمل بالغاز الطبيعي، في أنها أقل احتمالًا للحفاظ على هذه السرعة بسبب عدم وجود ناقل حركة لتوجيه هذه القوة إلى درجات أعلى، ومن ناحية أخرى لا تعاني السيارات التي تعمل بالغاز من هذه المشكلة.قال الدكتور سعيد كامل، أستاذ إنتاج واقتصاديات البترول والغاز بكلية هندسة البترول والتعدين جامعة السويس، إنه يوجد هناك العديد من الأسباب التي تجعل السيارات التي تعمل بالغاز أفضل دائمًا من السيارات الكهربائية وهى:لا تزال معظم السيارات الكهربائية غير قادرة على التنافس مع النطاق المتاح بين عمليات التعبئة بواسطة السيارات التي تعمل بالغاز، علاوة على ذلك أنه لا يزال شحن السيارة قريبًا من سرعة ملء خزان الغاز، وإذا كنت تشتري سيارة كهربائية ميسورة التكلفة فهناك احتمال أن تحصل على سيارات ذات نطاق بطارية يتراوح من 120 إلى 150 ميلًا فقط، وربما أقل في بعض الحالات.النقطة المهمة هنا هي أن توفر محطات شحن السيارات يمكن أن يجعل السيارات الكهربائية أقل ملاءمة للقيادة، خاصة في الرحلات الطويلة على الطرق.عند الحديث عن محطات الشحن هناك شيء يمكن قوله أيضًا حول الوقت المستغرق لشحن بطاريات السيارة الكهربائية، حيث يمكن أن يمثل شحن سيارة كهربائية مشكلة، خاصة إذا كنت في عجلة من أمرك، في حالة احتياجك لشحن السيارة الكهربائية الخاص بك على الأرجح، سيتعين عليك استيعاب حقيقة أنك ستقضي وقتًا أطول في انتظار شحن البطاريات في سيارتك بدلًا من ملء سيارتك خزان الغاز بالوقود، هذا الأخير لا يستغرق أكثر من خمس دقائق.لا يزال مفهوم السيارة الكهربائية غريبًا في العديد من المناطق في العالم، لا سيما تلك التي لا تمتلك البنية التحتية لدعم المركبات الكهربائية، ولكن فى مصر أصبحت البنية التحتية أمر ملحًا ولذلك تعمل القيادة السياسية على بذل مزيد من الجهد لاكتمال البنية التحتية للوقود النظيفة الغاز الطبيعي والكهرباء.ليس هناك من ينكر أن السيارات الكهربائية لا تنتج أي انبعاثات كربونية، ولكن لمجرد أن هذا صحيح فهذا لا يعني أن السيارات الكهربائية لا تعتمد على الوقود الأحفوري.لقد قام صانعو السيارات بعمل رائع في إدارة نقاط أسعار سياراتهم الكهربائية، حيث تساعد وفورات تكلفة الوقود والإعفاءات الضريبية وحوافز الدولة أيضًا في خفض أسعار السيارات الكهربائية على الأقل إذا كانت متوفرة في بلدك، ولكن حتى مع هذه المزايا، لا تزال السيارات الكهربائية أغلى بشكل عام من السيارات التي تعمل بالغاز، وايضا لا يستطيع الجميع شراء سيارة كهربائية، على الأقل عند مقارنة تكلفة امتلاك واحدة لسيارة تعمل بالغاز، يمكن لبعض الناس شراء المركبات الكهربائية ايضا.