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تقارير ومتابعات

كل ما تريد معرفته عن إحلال السيارات الملاكى القديمة الشروط والأوراق

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:25 م
إحلال السيارات الملاكى
إحلال السيارات الملاكى
الدستور
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ننشر لكم كل ما تريد معرفته عن إحلال السيارات الملاكى القديمة الشروط والأوراق المطلوبة.. بعد أن شهد محرك البحث العالمي "جوجل" تساؤلات كثيرة حول مبادرة إحلال السيارات التي يبحث عنها القارئ من خلال عدة نقاط؛ حيث؛ يأتي البرنامج بإحلال 250 ألف مركبة من سيارات ملاكي وأجرة وميكروباص خلال مراحله الأولى.

كل ما تريد معرفته عن إحلال السيارات الملاكى القديمة الشروط والأوراق

وجاء القرار بإحلال السيارات مبادرة مصرية للحفاظ على النظام البيئي داخل مصر من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأتي تلك المباردة بعد افتتاحه لمعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

الأوراق المطلوبة عن احلال السيارات الملاكى القديمة

ونقدم لكم كل ما تريدون معرفته عن الأوراق المطلوبة عن إحلال السيارات الملاكى القديمة من خلال السطور القادمة:-
1 - صورة للبطاقة الشخصية واضح بها الرقم القومي للمستفيد والضامن.
2 - مستندات إثبات محل الإقامة لكلًا من:-
المستفيد والضامن مثل:
* عقد إيجار المنزل أو عقد التمليك محل الإقامة.
* إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه حديث لم يمر عليه أكثر من 3 شهور.
* رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها.

شروط مبادرة احلال السيارات الملاكى القديمة

ومن شروط المبادرة يجب أن تتوافر في صاحب السيارة الذي يرغب في تحويلها للعمل بالغاز:
1 - لا يقل سن المتقدم عن 21 عاما، وألا يزيد عن 55 عاما، عند تسديد الأقساط.
2 - حصول المتقدم على رخصة قيادة، وبشرط أن تكون سارية.
3 - كتابة تعهد بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة، حسب شروط السداد واثبات القدرة المالية للسداد:
* بيان إجمالي الدخل الشهري.
* تقديم المستندات التي تدل على ملكية عقارية أو حيازة أرض.
* وديعة بالبنك.
4 - يمكن أن تصل مدة السداد إلي 10 سنوات، تدفع كأقساط متساوية على 120 شهر، متضمنة فترة سماح قدرها 3 شهور كحد أقصى.

شروط الإحلال لسيارات الملاكي:

- شروط التمويل والمستندات اللازمة للحصول على التمويل ضمن.
- البرنامج القومي لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

يهمك أيضًا | رابط موقع مبادرة إحلال السيارات


تأتي تلك المبادرة بعد أن اجتاح التلوث البيئي العالم أجمع والمناداة الآن بتشغيل كل ما يخدم البيئة ويحض من التلوث لكل دولة ع حدة وكان من المكرر عقد مؤتمر او قمة عالمية عن الثلوث البيئي ولكنه تم إلغاءه الآن بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد الذي انتر بالعالم في النصف الثاني من ديسمبر 2019 وحتي الان لم تنتهي الجائحة بل تأتي لنا بشكلها الجديد ولا أحد يعلم متى تنتهي تلك المحنة الذي يشهدها العالم كله الان.

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