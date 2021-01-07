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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش التركي يهاجم زوارق خفر السواحل اليوناني

الخميس 07/يناير/2021 - 03:13 م
الجيش التركي
الجيش التركي
منار أحمد
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أعلن موقع خبر 7 التركي، اليوم الخميس، أن البحرية التركية هاجمت خفر السواحل اليوناني بجزيرة كارداك، المتنازع عليها بين البلدين، التي تقع على بعد أميال من جزيرة بوضروم التركية.

وتدخلت 4 زوارق لخفر السواحل التركي لمهاجمة زورقين تابعين لخفر السواحل اليوناني في منطقة منحدرات كارداك، بعد احتكاكات ومشادات بين قوات البلدين.

وزعمت قيادة خفر السواحل التركية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن العناصر اليونانية التي انتهكت القانون الدولي، ودفعت باستمرار المهاجرين غير الشرعيين إلى المياه الإقليمية التركية، تم طردها هذه المرة من مياهنا الإقليمية.

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