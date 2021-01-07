الجيش التركي يهاجم زوارق خفر السواحل اليوناني

أعلن موقع خبر 7 التركي، اليوم الخميس، أن البحرية التركية هاجمت خفر السواحل اليوناني بجزيرة كارداك، المتنازع عليها بين البلدين، التي تقع على بعد أميال من جزيرة بوضروم التركية.وتدخلت 4 زوارق لخفر السواحل التركي لمهاجمة زورقين تابعين لخفر السواحل اليوناني في منطقة منحدرات كارداك، بعد احتكاكات ومشادات بين قوات البلدين.وزعمت قيادة خفر السواحل التركية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن العناصر اليونانية التي انتهكت القانون الدولي، ودفعت باستمرار المهاجرين غير الشرعيين إلى المياه الإقليمية التركية، تم طردها هذه المرة من مياهنا الإقليمية.