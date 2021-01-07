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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

آية مدني: القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة

الخميس 07/يناير/2021 - 03:28 م
آية مدني
آية مدني
أشرف لاشين
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عبرت آية مدني، سفيرة الرياضة المصرية في المحافل الدولية، عضو لجنة اللاعبين باللجنة الأوليمبية الدولية، واللجان الأوليمبية، عن سعادتها باختيارها ضمن القائمة المعينة بمجلس النواب من قبل القيادة السياسية.

وقالت «مدنى» في تصريحات لـ"الدستور": أرى أن القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا للمرأة المصرية وأصبحت تدعمها لتولى المناصب القيادية بالدولة.

وأضافت النائبة المعينة بمجلس النواب أنه لأول مرة تصل نسبة مشاركة النائبات داخل مجلس النواب لنسبة تقارب 27% من عدد المقاعد، وهذا لم يحدث في التاريخ من قبل، مؤكدة أننا نسير بشكل سليم في تمكين المرأة والشباب وكل الفئات.

وتعد آية مدني واحدة من الرموز الرياضية التي تم اختيارها من جانب رئيس الجمهورية للتعيين في مجلس النواب، حيث إنها لاعبة الخماسي الحديث، الجري والسباحة والرماية والمبارزة وركوب الخيل، وُلدت آية في نوفمبر 1988، وحصلت على بطولة العالم في الخماسي الحديث للناشئين عامي 2006 و2008، وشاركت في أوليمبياد أثينا وكانت آنذاك أصغر لاعبة في البعثة الأوليمبية المصرية، وحصلت أيضًا على لقب أصغر لاعبة خماسي حديث في العالم، وأول لاعبة خماسي حديث مصرية تصل إلى الأوليمبياد في تاريخ الألعاب الأوليمبية.

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