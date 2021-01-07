لأول مرة.. إصابات كورونا تتجاوز 3 آلاف في ماليزيا

أعلن مسؤولون في قطاع الصحة الماليزي، اليوم الخميس، تسجيل أكثر من 3000 حالة إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا، وذلك لأول مرة منذ بداية الجائحة.وسجلت ماليزيا 3027 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما يعد ثاني يوم تسجل فيه حالات إصابة يومية قياسية.ووبلغ إجمالي حالات الإصابة في ماليزيا نحو 128 ألف حالة، ومن بينها 25 ألف حالة صنفتها وزارة الصحة على أنها "نشطة".وسجلت وزارة الصحة اليوم 8 حالات وفاة بالفيرنس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 521 حالة.وحذر المدير العام لوزارة الصحة، نور هشام عبد الله، أن حصيلة الاصابا اليومية قد تصل إلى 8000 حالة بحلول شهر مارس المقبل في حال لم يتم احتواء تفشي الفيروس.وكانت الحكومة قد أعادت فرض بعض القيود خلال الأشهر الماضية، في ظل ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا.