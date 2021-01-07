رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لأول مرة.. إصابات كورونا تتجاوز 3 آلاف في ماليزيا

الخميس 07/يناير/2021 - 02:20 م
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
أعلن مسؤولون في قطاع الصحة الماليزي، اليوم الخميس، تسجيل أكثر من 3000 حالة إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا، وذلك لأول مرة منذ بداية الجائحة.

وسجلت ماليزيا 3027 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما يعد ثاني يوم تسجل فيه حالات إصابة يومية قياسية.

ووبلغ إجمالي حالات الإصابة في ماليزيا نحو 128 ألف حالة، ومن بينها 25 ألف حالة صنفتها وزارة الصحة على أنها "نشطة".

وسجلت وزارة الصحة اليوم 8 حالات وفاة بالفيرنس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 521 حالة.

وحذر المدير العام لوزارة الصحة، نور هشام عبد الله، أن حصيلة الاصابا اليومية قد تصل إلى 8000 حالة بحلول شهر مارس المقبل في حال لم يتم احتواء تفشي الفيروس.

وكانت الحكومة قد أعادت فرض بعض القيود خلال الأشهر الماضية، في ظل ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

سارة خليف تكتب: ديمقراطيتهم بين الانبهار والانهيار

بعد إخلاء سبيله.. الصور الأولى لسيف الدين أحمد المتهم بقضية الفيرمونت

حتى إعلان بايدن رئيسا.. تفاصيل «ليلة العار» في أمريكا

هنا.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا 2021.. وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

الصور

image description

حملة لرفع الإشغالات بشرق وغرب مدينة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذوكس والكاثوليك للتهنئة بعيد الميلاد

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخازن المستلزمات الطبية

image description

محافظ أسيوط يصرف إعانات مادية لبعض الحالات المستحقة

image description

وكيل صحة الغربية يشكل لجنة لمتابعة «الأوكسجين» بالمستشفيات

الأكثر قراءة

طفرة كبيرة.. تفاصيل إتاحة 20 خدمة حكومية جديدة على منصة مصر الرقمية

وصول جثامين المصريين من السعودية والسلطات تنهي إجراءات خروجهم

حتى إعلان بايدن رئيسا.. تفاصيل «ليلة العار» في أمريكا

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

هنا.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا 2021.. وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

إشارة تردد أون تايم سبورت على النايل سات الجديد 2021

بركان «ميرابي» في إندونيسيا يطلق غازا ساخنا وحطاما

الآن.. تردد قناة دريم 2021

أيام زمان

حكاية الأنف التى عذبت حورية فرغلى وهمشتها

«المتمرد المغرور» حكاية محمود حميدة

عرفانًا بجميل شقيقه.. هكذا اختار نجاح الموجى اسمه الفنى لدخول عالم الأضواء

أحدهما أسلمت والأخرى تركت مصر وساهمت في قتل عالمة مصرية.. «نجمة وراقية إبراهيم»

مقالات الرأي
محمد محمود عمارة
القمامة.. المشكلة و الحل.. كلاكيت ثالت مرة
جلال حمام
رمال صحراء مصر.. المثقال بدولار
صفوت البياضي
كورونا تهدد العالم كله.. فهل من نجاة؟
أحمد بهاء الدين شعبان
حروب سيبرانية
المزيد

الثقافة

أمسيات شعرية وورش فنية متنوعة بثقافة مطروح

محاضرات وورش فنية بقصر ثقافة تحيا مصر

ورش فنية وعروض سينما بثقافة المنيا

الوحدة الوطنية وأثرها في مواجهة الإرهاب بـ«ثقافة الدقهلية»