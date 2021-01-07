إندونيسيا تتوقع ارتفاع الاستثمارت في قطاع الطاقة والموارد المعدنية خلال 2021

تتوقع الحكومة الإندونيسية، ارتفاع إجمالي الاستثمارات المتميزة في قطاع الطاقة والموارد المعدنية إلى 36.4 مليار دولار في عام 2021، وذلك مقابل 24.4 مليار دولار في العام الماضي، بحسب ما أعلنه وزير الطاقة والموارد المعدنية، عارفين تصريف.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن تصريف، قوله في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إنه من المقرر أن يبدأ هذا العام تشغيل ما يصل إلى 4 من مصاهر المعادن الجديدة، وأن يصل إجمالي عدد المصاهر العاملة إلى 23.وتهدف الحكومة لإنتاج 550 مليون طن من الفحم في عام 2021، وأن يصل الاستهلاك إلى 137.5 مليون طن.