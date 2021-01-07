حي شرق مدينة نصر يوقف أعمال بناء مخالف ويشمع سناتر تعليمية

وجه رئيس حي شرق مدينة نصر بإيقاف أعمال مباني مخالفة ومصادرة المعدات، بقطعة أرض بشارع تحسين فرغلي مع شارع أنور المفتي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.ويهيب حي شرق مدينة نصر المواطنين بتجنب القيام بأعمال إنشائية مخالفة دون تصريح تحقيقا للمصلحة العامة ولعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.وتابع العميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر غلق وتشميع مركز تعليمى بالعقار ٣٠ شارع الورشة من شارع الصاعقة عزبة الهجانة، وذلك لإدارته دون ترخيص وجاري متابعة غلق وتشميع ما يستجد من مركز تعليمية مخالفة.كما تابع العميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر، غلق وتشميع شركة ميرا إنترناشيونال للأدوية بالعقار ٢٦ شارع نور الدين بهجت بالشقة رقم ١٢ بالدور السادس والشقة رقم ١٣ بالدور السابع، وذلك لإدارتها دون ترخيص وجاري متابعة غلق وتشميع ما يستجد من محلات مخالفة.