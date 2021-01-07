الأنبا ويصا يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية مارمرقس البلينا

ترأس الأنبا ويصا مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالبلينا، مساء أمس صلوات ليلة عيد الميلاد المجيد، وذلك بكاتدرائية القديس مار مرقس البلينا.واقتصرت صلوات قداس العيد، على الكهنة وعدد محدود من الشمامسة، دون حضور شعبي وذلك للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتسببت الموجة الأولى من فيروس كورونا في إلغاء احتفالات عيد الميلاد؛ فاحتفلت الكنائس المسيحية بالعيد في أجواء غير مسبوقة وسط إجراءات احترازية في ظل ما اتخذته الدولة من قرارات للحد من تفشي فيروس كورونا.