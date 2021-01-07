«تويتر» يعلق حساب الرئيس ترامب لمدة 12 ساعة.. (صورة)

علق "تويتر" الحساب الرسمي للرئيس المنتهية ولايه حكمة دونالد ترامب، وذلك لمدة 12 ساعة.وفي وقت سابق، أعلنت شركة فيسبوك أيضًا حذف مقطع فيديو نشره دونالد ترامب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي لمخاطبة أنصاره إثر اقتحامهم مقرّ الكونغرس الأربعاء، معتبرًا أنّ الفيديو يحضّ على العنف أكثر مما يدعو للهدوء.وقال جاي روزن نائب رئيس وحدة النزاهة في فيسبوك إنّ "هذه حالة طارئة، ونحن نتّخذ إجراءات طارئة مناسبة، بما في ذلك حذف فيديو الرئيس ترامب".وأضاف في تغريدة على تويتر: "لقد حذفناه لأنّنا نعتقد أنّه يساهم في تأجيج العنف بدلًا من تقليله".وكانت اقتحمت حشود من أنصاره الرئيس الأمريكي الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس، وصعد أنصار ترامب إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، مرددين هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونجرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.