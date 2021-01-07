الدول العربية تستحوذ على 35.5% من الصادرات المصرية

تستحوذ الأسواق العربية على 35.5% من جملة الصادرات المصرية لدول العالم، بقيمة 8.084 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020، بينما بلغ إجمالى صادرات مصر لدول العالم 22.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.وتشكل واردات مصر من الدول العربية 13.3% من جملة وارداتها من العالم، حيث بلغ 7.5 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 9.3 مليار دولار خلال الشهر السابق عليه، بزيادة 1.8 مليار دولار.يشار إلى أن إجمالى صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 22.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2020 مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 2.4 مليار دولار بنسبة 9.7% خلال عام، وفى المقابل تراجعت جملة الواردات من 63.8 مليار دولار لـ 57 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.