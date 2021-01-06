بايدن: ما يجري في واشنطن هو اعتداء على الديمقراطية الأميركية

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن إن ما يجري في واشنطن هو اعتداء على الديمقراطية الأميركية.وتابع في كلمة له "ما جرى ليس مظاهرة بل شكل من أشكال التمرد.. هذا اعتداء مشين ينبغي أن ينتهي فورا وعلى الجميع الانسحاب من الكونغرس والسماح للديمقراطية بأن تأخذ مجراها".