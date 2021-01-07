كل ما تريد معرفته عن أسعار البنزين الجديدة فى مصر 2021
الخميس 07/يناير/2021 - 07:26 ص
اسماء منصورطباعة
يبحث المصريين علي محركات البحث كل ثلاثة أشهر عن أسعار البنزين، ويتساءل المواطن المصري عما إذا كانت أسعار البنزين سترتفع أم ستنخفض أو ستظل كما هي عليه، وتستعرض الدستور في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن أسعار البنزين الجديدة فى مصر 2021
وأعلنت وزارة البترول المصرية، أمس الأربعاء، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية في السوق المحلية على خلال الربع الأول من العام الحالي ٢٠٢١
وأعلنت وزارة البترول المصرية، أمس الأربعاء، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية في السوق المحلية على خلال الربع الأول من العام الحالي ٢٠٢١
كل ما تريد معرفته عن أسعار البنزين الجديدة فى مصر 2021والأسعار الحالية للنزين هي كالآتي:
- بنزين 80 بسعر 6.25 جنيه للتر.
- بينما بنزين 92 بسعر 7.5 جنيه.
- في المقابل بنزين 95 بسعر 8.5 جنيه.
- بينما بنزين 92 بسعر 7.5 جنيه.
- في المقابل بنزين 95 بسعر 8.5 جنيه.
وسعر السولار 6.75 جنيهات للتر.
وأعقبت الوزارة لوسائل إعلام أن تثبيت السعر يهدف "للحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا.
جدير بالذكر أن تداعيات فيروس كورونا المستجد أدت لإستقرار في أسعار البنزين في الوقت الحالي، كنتيجة لتراجع سعر النفط عالميا بسبب قلة الطلب عليه مما جعل سعره ينخفض لمستويات متدنية، وهي التي ساهمت في أسعار البنزين الآن.
وإذا نظرنا للأثر الناتج عن سعر البنزين في مصر فسنجد أنه يترتب عليه التأثير في أسعار الكثير من الأشياء، ويسهم بلا شك في استقرار الأوضاع.
ولم يشهد سعر البنزين في مصر أي ارتفاع منذ أكثر من عام ونصف العام، بل على العكس شهد سعر البنزين في مصر تراجعا لأكثر من مرة، واحد العوامل التي أدت لاستقرار أسعار البنزين محليا في مصر هو مجهودات لجنة التسعير، ومجهودات الدولة التي ترمي لٱستقرار أوضاع المواطن الاقتصادية.
وأعقبت الوزارة لوسائل إعلام أن تثبيت السعر يهدف "للحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا.
جدير بالذكر أن تداعيات فيروس كورونا المستجد أدت لإستقرار في أسعار البنزين في الوقت الحالي، كنتيجة لتراجع سعر النفط عالميا بسبب قلة الطلب عليه مما جعل سعره ينخفض لمستويات متدنية، وهي التي ساهمت في أسعار البنزين الآن.
وإذا نظرنا للأثر الناتج عن سعر البنزين في مصر فسنجد أنه يترتب عليه التأثير في أسعار الكثير من الأشياء، ويسهم بلا شك في استقرار الأوضاع.
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ولم يشهد سعر البنزين في مصر أي ارتفاع منذ أكثر من عام ونصف العام، بل على العكس شهد سعر البنزين في مصر تراجعا لأكثر من مرة، واحد العوامل التي أدت لاستقرار أسعار البنزين محليا في مصر هو مجهودات لجنة التسعير، ومجهودات الدولة التي ترمي لٱستقرار أوضاع المواطن الاقتصادية.