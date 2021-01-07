كل ما تريد معرفته عن أسعار البنزين الجديدة فى مصر 2021

- بنزين 80 بسعر 6.25 جنيه للتر.

- بينما بنزين 92 بسعر 7.5 جنيه.

- في المقابل بنزين 95 بسعر 8.5 جنيه.









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ولم يشهد سعر البنزين في مصر أي ارتفاع منذ أكثر من عام ونصف العام، بل على العكس شهد سعر البنزين في مصر تراجعا لأكثر من مرة، واحد العوامل التي أدت لاستقرار أسعار البنزين محليا في مصر هو مجهودات لجنة التسعير، ومجهودات الدولة التي ترمي لٱستقرار أوضاع المواطن الاقتصادية. ولم يشهد سعر البنزين في مصر أي ارتفاع منذ أكثر من عام ونصف العام، بل على العكس شهد سعر البنزين في مصر تراجعا لأكثر من مرة، واحد العوامل التي أدت لاستقرار أسعار البنزين محليا في مصر هو مجهودات لجنة التسعير، ومجهودات الدولة التي ترمي لٱستقرار أوضاع المواطن الاقتصادية.

وسعر السولار 6.75 جنيهات للتر.وأعقبت الوزارة لوسائل إعلام أن تثبيت السعر يهدف "للحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا.جدير بالذكر أن تداعيات فيروس كورونا المستجد أدت لإستقرار في أسعار البنزين في الوقت الحالي، كنتيجة لتراجع سعر النفط عالميا بسبب قلة الطلب عليه مما جعل سعره ينخفض لمستويات متدنية، وهي التي ساهمت في أسعار البنزين الآن.وإذا نظرنا للأثر الناتج عن سعر البنزين في مصر فسنجد أنه يترتب عليه التأثير في أسعار الكثير من الأشياء، ويسهم بلا شك في استقرار الأوضاع.