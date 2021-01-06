تأكيدا لـ«الدستور».. «البترول» تعلن أسعار البنزين الجديدة رسميا









وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق المنتجات البترولية « أسعار البنزين الجديدة بجميع أنواعه، السولار، الكيروسين، البوتاجاز، المازوت»، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018، لبحث ومراجعة الأسعار الحالية للمحروقات وفقًا لآليات التسعير العالمية، انتهت من مراجعة أسعار البترول العالمي "برنت"، وكذلك سعر صرف الدولار بالنسبة لاستيراد كميات الخام من الدول المنتجة حسب حجم الاستهلاك اليومي، وقررت تثبيت سعر بيع المنتجات البترولية فى السوق المحلى والإبقاء على أسعار البنزين الحالية.



أسعار البنزين الجديدة: وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق المنتجات البترولية « أسعار البنزين الجديدة بجميع أنواعه، السولار، الكيروسين، البوتاجاز، المازوت»، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018، لبحث ومراجعة الأسعار الحالية للمحروقات وفقًا لآليات التسعير العالمية، انتهت من مراجعة أسعار البترول العالمي "برنت"، وكذلك سعر صرف الدولار بالنسبة لاستيراد كميات الخام من الدول المنتجة حسب حجم الاستهلاك اليومي، وقررت تثبيت سعر بيع المنتجات البترولية فى السوق المحلى والإبقاء على أسعار البنزين الحالية.



البنزين 80 بسعر 6.25 جنيه للتر،

بنزين 92 بسعر 7.5 جنيه

بنزين 95 بسعر 8.5 جنيه

بينما يبلغ سعر السولار 6.75 جنيه للتر.



قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار البنزين وأسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي، تثبيت سعر بيع المنتجات البترولية في السوق المحلى والإبقاء على الأسعار الحالية السائدة للربع الأول ( يناير – مارس 2021 ) وذلك للحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلى في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا.