خلال ساعات.. مصطفى محمد ينتقل إلى الدوري الفرنسي

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك، اقترب من الانتقال لصفوف سانت إيتيان الفرنسي، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.





ويرفض مصطفى محمد البقاء في الزمالك، فيما لا يريد الزمالك أيضًا رحيل اللاعب لسانت إيتيان بأقل من طلباتهم المالية المطلوبة وهي 5 ملايين دولار.





وأشار موقع " لو 10 سبورت" الفرنسي إلى أن مصطفى محمد اقترب بشدة من الانتقال لنادي سانت إيتيان الفرنسي بحسب بعض المستجدات الأخيرة في الصفقة.