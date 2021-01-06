تقرير: كورونا قد يتسبب فى زيادة خطر الجماعات المتطرفة

حذر تقرير صادر من وزارة الدفاع الكندية من أنه كلما طالت مدة تفشي جائحة كوفيد- 19، من المرجح أن يزيد خطر التطرف والتهديدات الأخرى في كندا وحول العالم، بجانب تراجع الديمقراطية.وأشار تقرير بحثي جديد صادر عن وزارة الدفاع الكندية، أعدته الذراع البحثية بوزارة الدفاع، إلى مجموعة من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي يمكن أن تظهر- أو تصبح أكثر وضوحا- اعتمادا على المدة المتبقية للوباء.ويشهد السيناريو الأفضل طرح لقاحات فعالة بسرعة، والتي لن تؤدي فقط إلى بدء انتعاش اقتصادي قوي، بل تعزز أيضا الثقة في الحكومات والمؤسسات الدولية والعلوم التي أنهت الجائحة.ومع ذلك، حتى لو حدث ذلك، كما جاء في تقرير وزارة الدفاع الكندي للبحوث والتنمية، "يمكننا أن نتوقع أن الدول المعادية ستبقى تلك التي تم تحديدها بالفعل على هذا النحو قبل الوباء. وينطبق الشيء نفسه على التطرف اليميني، الذي يقول التقرير الذي تم اعداده لمخططي التحالف العسكري لحلف شمال الأطلسي إنه آخذ في الارتفاع بالفعل في جميع أنحاء العالم - ومن المرجح أن يستمر في الارتفاع، لا سيما مع بقاء كوفيد-19 خارج نطاق السيطرة.وحددت الحكومة الفيدرالية الكندية صعود التطرف اليميني والكراهية باعتباره تهديدا رئيسيا لكندا، بينما بدأت القوات المسلحة الكندية العمل على التخلص من مثل هذا السلوك والأيديولوجية من صفوفها.ووفقا للتقرير، فإن الديمقراطيات الكبرى ستعاني مع استمرار الجائحة، إلى جانب الثقة في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي.كما من الممكن توقع أن تنتشر صراعات بطريقة أكثر عنفا، وبالمثل فإن قدرة المجتمع الدولي على الرد على مثل هذه الصراعات سواء كانت حروبا بين دول أو داخلها، ستتأثر سلبيا على أساس حالة الوباء.واختتم التقرير بالتأكيد على أنه من الحكمة أن يضع المخططون العسكريون هذا المقياس في الاعتبار عندما يفكرون في التحديات التي تواجه دولهم وحلف ناتو.