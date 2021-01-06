السودان يبدأ نبش مقابر جماعية بحثًا عن المختفين قسريًا

بدأت لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص السودانيين قسريًا، إجراءات نبش المقابر الجماعية، حيث قام فريق مختص من الأدلة الجنائية ودائرة مسرح الحادث برفع الآثار والأدلة المادية.وتشكلت لجنة المختفين قسريًا بموجب قرار من النائب العام، فيما جرت عمليات النبش بحضور النائب العام تاج السر علي الحبر ورئيس اللجنة الطيب أحمد محمد العباس ورئيس فريق الأدلة الجنائية اللواء أحمد عوض عبدالرحمن الجمل، وفق وكالة الأنباء السودانية سونا.وانتهت اللجنة من المرحلة الأولى الخاصة بمسرح الحادث توطئة للانتقال لمرحلة النبش وإعادة تشريح الجثامين وفق قرار لجنة التحقيق.ووجهت اتهامات لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير بقتل واختطاف المئات طول سنوات حكمه فيما يمثل أمام القضاء بتهم التورط في ارتكاب عمليات قتل جماعي وارتكاب مذابح كما في دارفور.