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تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:40 م
بالرقم القومي
بالرقم القومي
شيماء حسين
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يدير الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي والأوراق المطلوبة لاستخراجها عبر الموقع الرسمي للوزارة التضامن الاجتماعي والتي تعد الطريقة الوحيدة المتعمدة من الوزارة لحصولهم على الخدمات والمميزات التي يتم منحها لهم ليندمجوا في المجتمع وذلك وفقا لقانون حقوق الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة رقم 10 لسنة 2018 .


رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

دشنت وزارة التضامن الاجتماعي موقعا إلكترونيا لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة من خلال هذا الرابط ( من هنا) يخدم ذوي الاحتياجات الخاصة حيث يمكن الاستعلام عن البطاقة والتي تعد الوسيلة الوحيدة التي اعتمدتها الوزارة لتسهيل كافة الإجراءات للحصول على حقوقهم في الخدمات الحكومية خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال موجته الثانية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة

سهلت وزارة التضامن الاجتماعي كافة الإجراءات التي يمكن من خلالها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة مراعاة لظروفهم الصحية حيث يتطلب استخراج البطاقة الأوراق التالية:-

صورة بطاقة الرقم القومي للراغب في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة 

إجراء كشف طبي شامل في أحد المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية لفحص حالة المريض كاملة وتقديم تقرير طبي بها موضح به درجة الإعاقة ونوعها.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الرقم الساخن 

عددت وزارة التضامن الاجتماعي وسائل الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة حيث يمكن تسهيلا على ذوي الاحتياجات الخاصة خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حيث يمكنهم الدخول على رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي أو عن طريق الرقم الساخن الذي خصصته الوزارة لذلك عبر الرقم 15044 بالاتصال وإدخال كافة بيانات المطلوبة.

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