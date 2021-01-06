العراق يسجل 839 إصابة جديدة بكورونا

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 839 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 599 ألفًا و965 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية- في بيان صحفي نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الأربعاء- بأنه تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12 ألفًا و865، فيما تم تسجيل 1889 حالة شفاء جديدة، ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 549 ألفًا و346 حالة.