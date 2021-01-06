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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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«قمصان» محارب السرطان.. وطبيب: الدعم النفسى يعجل بالشفاء

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:25 م
قمصان محارب السرطان
قمصان محارب السرطان
إسلام جمال
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تدوال رواد مواقع التواصل الإجتماعى قصة شاب يدعى محمد قمصان يحارب سرطان الدم، تصدرت صوره وقصتة محركات البحث.

محمد قمصان، ابن محافظة كفر الشيخ، أشهر محاربى المرض تحول لأيقونة منذ سنوات طويلة، ترك رسالة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "السرطان انتشر خلاص إنا لله وإنا إليه راجعون.. بقالي 4 سنين صابر وراضي وطول الوقت بقول وبشر الصابرين.. وصيتي إن اندفن بالنهار بلاش بالليل بخاف من الضلمة ياما والله اطلعلكوا من تربتي".

وتابع في رسالته: "أخدت حظي في الدينا بالمرض والمستشفيات.. فاضلي المكافأة بالجنة وجع طول الليل هينتهي العلاج هينتهي تعب أمي هينتهي عايز منكوا طلب ادعوا ل أمي واخواتي وكل الناس اللي بيحبوني بالصبر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه".

وعن الدعم النفسى، قالت صفيناز عبد السلام، إستشارى الطب النفسى أن التأهيل من الأمور التى تساهم وتسرع فى عملية الشفاء.

وأشارت إلى أن التحدث مع الأشخاص الذي يعيشون معاناة الإصابة بالسرطان، من العادات الهامة التى تمنح المريض الشعور بالطمأنينة والارتياح.

ويمكن الحصول على هذا النوع من الدعم عبر عدة طرق، مثل المجموعات المتوفرة على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال مجموعات الدعم فى الكثير من المستشفيات الخاصة بعلاج السرطان.

ويمثل الإجهاد النفسي عائقًا أمام عملية التعافي من المرض، لذلك من المهم البحث عن أي سبل ممكنة للحد من ضغوط الحياة اليومية.

وينصح بطلب مساعدة العائلة والأصدقاء لإعداد وجبات الطعام أو القيام بالأعمال المنزلية الأخرى أو أخذ إجازة من العمل.

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