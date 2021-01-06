«أولياء أمور مصر» تناشد الأمهات بعد الانسياق وراء الشائعات

قالت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إن هذه الايام شهدنا العديد من الشائعات حول مصير الترم التاني والامتحانات، وأن هناك احتمالية أن يكون هناك امتحان واحد فقط للسنة الدراسية كلها إلى غير ذلك.وناشدت « الحزاوي» أولياء الأمور بعدم الانسياق والالتفات لمثل تلك الشائعات التي تهدف إلي البلبلة والتركيز فقط في استكمال المناهج والاستعداد للامتحان.وأضافت «ريحوا نفسكم من تعب الأعصاب وخدوا إجازة لشحن الطاقة للامتحانات والترم التاني».وأشارت إلى أن الوزارة قد حسمت الأمر، وأعلنت وتأجيل كافة الامتحانات المقرر عقدها لبعد انتهاء إجازة نصف العام التي ستنتهي يوم ٢٠ فبراير، وذلك حرصا على صحة وسلامة الطلاب من جائحة فيروس كورونا.وتابعت: «الوزارة قالت هتابع المستجدات، المهم الأن أولادنا مش معرضين للعدوى والخطر من الذهاب للمدارس وربنا يعدي الأيام القادمة على خير».