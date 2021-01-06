ضبط 120 ألف عبوة منتج غذائي مغشوشة في مخزن شركة بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، من ضبط (120 ألف عبوة "شعرية سريعة التحضير") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر.وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة بحوزة لمدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى شركات تجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.