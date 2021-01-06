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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تعرف على الحالة الصحية للفنانين المصابين بكورونا.. وتطورات حالة يسرا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 02:43 م
يسرا
يسرا
محمد قدري
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مكشف خلال هذا التقرير الحالة الصحية للفنانين المصابين بكورونا بعد تدهور حالة البعض خلال الأيام الماضية وتخوف الكثير من أبناء الوسط الفني خلال الفترة الماضية.

الحالة الصحية للفنانين المصابين بكورونا

يتابع جمهور الفن في مصر الحالة الصحية للفنانين المصابين بكورونا، وازدادت حالات البحث خلال الفترة الماضية، فتحسنت الحالة الصحية للفنانة الكبيرة يسرا، خلال الساعات الماضية، وتسير على البروتوكول العلاجي بصورة منتظمة لكنها تفضل عدم الحديث في أي وسيلة اتصال حاليا وتتحسن الصحة بشكل ملحوظ بعد أن ساءت حالتها الفترة الماضية واحتياجها للتنفس عن طريق الاكسجين وتواصل التواجد حاليا في العزل المنزلي حتى تتحسن الحالة تماما من أجل العودة لتصوير فيلمها الجديد "ليلة العيد" ومسلسلها الرمضاني الجديد "حرب أهلية" مع هيفاء وهبي وعدد كبير من النجوم.

وطمأنت رانيا أبو النصر الجمهور على حالة زوجها الفنان ماجد المصري بعد أن أعلن قبل يومين إصابته بفيروس كورونا وتناثرت الأخبار حول حالته الصحية ولكنها أكدت أنها بخير ويسير على البروتوكول العلاجي ويتواجد في العزل المنزلي حاليا، وبعد ان دخل الرعاية المركزة قبل أيام، استقرت الحالة الصحية للمخرج مرقس عادل، وتتحسن بصورة ملحوظة خلال الفترة الحالية ولكنها متواجد في العزل المنزلي الذي يحرص فيه على تعليمات الأطقم الطبية ويدخل تصوير فيلمه الجيدد "في عز الضهر" خلال الايام القادمة مع مينا مسعود في أول عمل له في مصر عقب التعافي التام من كورونا.

وتحسنت الحالة الصخية لأمير كرارة أيضا مؤخرا ويتبقى له ايام في العزل المنزلي للخروج لتصوير مسلسله الجديد "نسل الأغراب" مع أحمد السقا بينما شفي عدد من الفنانين مؤخرا منهم شريف رمزي ومحمد الشرنوبي وزوجته.

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