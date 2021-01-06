رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الآن.. رابط موقع تسجيل اللقاح في مصر 2021 بالتفصيل

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:01 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
نعمات مدحت
طباعة
تستمر عمليات البحث حول رابط موقع تسجيل اللقاح في مصر 2021، عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث الشهيرة، منذ إطلاق الموقع أول أمس الأحد الموافق 3 يناير الجاري، وذلك للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجدة، الذي بدأ منذ عام 2020، وأدى إلى خسائر ضخمة في الأرواح، ووفقا لما أكدته منظمة الصحة العالمية، فإن زوال الأعراض المرضية للوباء لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

رابط موقع تسجيل اللقاح في مصر 2021

ويمكن للمواطنين الذين يرغبون في التسجيل للحصول على لقاح وباء كورونا، الذي أطلقته وزارة الصحة والسكان، الدخول عبر الرابط الآتي: الرابط التالى: https://egcovac.mohp.gov.eg ، حيث تواصل الوزارة جهودها في رفع حالة الاستعدادات والطوارئ لمواجهة الفيروس، باتخاذ الإجراءات الوقائية، في كافة المستشفيات على مستوى محافظات مصر.

ويشار إلى أن وزارة الصحة، خصصت عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين حول فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

عدد المراكز المخصصة للقاح في مصر

ووفقا لما كشفته الدكتورة هالة زايد، أنه بلغ إجمالي عدد المراكز الطبية التي تم تخصيصها في تقديم خدمات التطعيم باللقاح الخاص بشأن فيروس كورونا إلى 34 مركزًا، وتعمل على مدار أيام الأسبوع حتى في العطلات الرسمية، وذلك لرفع حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الوباء.

آخر إحصائية أعداد المصابين بكورونا في مصر 2021

ووفقا لما أعلنته وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، بلغ إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 115414 ، كما تم تسجيل 1119 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينما وصل عدد الوفيات إلى 55 حالة جديدة.، وكشفت وزارة الصحة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 144583 حالة من ضمنهم 115414 حالة تم شفاؤها، و 7918 حالة وفاة.

اقرأ أيضا:

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر

السيسي يجتمع برئيس المخابرات العامة

رسميا.. إطلاق موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا

وفاة أول طفلة مصابة بفيروس كورونا فى البحيرة

الصور

image description

مستشفى القلب بأسيوط يستقبل 12 ألفًا و330 حالة ويجرى 2933عملية جراحية

image description

لمتابعة الموقف التنفيذى.. محافظ أسيوط يلتقى رئيس جهاز مدينة ناصر

image description

ضبط مطاحن يستخدم علامات تجارية مقلدة في أسيوط

image description

محافظ دمياط تقود حملة تفتيشية على المطاعم والكافيتريات بفارسكور

image description

وزيرة الهجرة: نعمل على الترويج للاستثمار في السويس (صور)

الأكثر قراءة

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

تفاصيل اللحظات الأخيرة لرحيل مصطفى محمد عن الزمالك (خاص)

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر

تصادم 6 سيارات بطريق الساحل الشمالى بمطروح (صور)

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

الإمارات تعلن عودة الرحلات السياحية والصحراوية بالشارقة

الآن.. رسائل تهنئة عيد الميلاد المجيد 2021 مكتوبة

أوروبا تستعد للقاح «موديرنا»

الهند تكثف جهودها لاحتواء تفشي إنفلونزا الطيور

أيام زمان

حكاية الراقصة التى دفعت يوسف وهبى لإدمان الكوكايين والإفلاس

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

بشارة واكيم.. مسيحى حفظ القرآن وتمرد على أسرته من أجل الفن

منير مراد.. تسببت وفاة السادات في حضور شخصين فقط لجنازته

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

عبدالدايم: مصر نموذج للتسامح ومثال لوحدة النسيج الوطني

قريبًا ديوان «سيرة الجميز» عن دار روافد لـ حبيبة الزين

وزيرة الثقافة: مصر نموذج للتسامح ومثال متفرد لوحدة النسيج الوطني

«أمكنة تلوح للغريب» أحدث إصدارات الكاتب باسم فرات