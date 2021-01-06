الآن.. رابط موقع تسجيل اللقاح في مصر 2021 بالتفصيل

تستمر عمليات البحث حول رابط موقع تسجيل اللقاح في مصر 2021، عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث الشهيرة، منذ إطلاق الموقع أول أمس الأحد الموافق 3 يناير الجاري، وذلك للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجدة، الذي بدأ منذ عام 2020، وأدى إلى خسائر ضخمة في الأرواح، ووفقا لما أكدته منظمة الصحة العالمية، فإن زوال الأعراض المرضية للوباء لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

رابط موقع تسجيل اللقاح في مصر 2021

ويمكن للمواطنين الذين يرغبون في التسجيل للحصول على لقاح وباء كورونا، الذي أطلقته وزارة الصحة والسكان، الدخول عبر الرابط الآتي: الرابط التالى: https://egcovac.mohp.gov.eg ، حيث تواصل الوزارة جهودها في رفع حالة الاستعدادات والطوارئ لمواجهة الفيروس، باتخاذ الإجراءات الوقائية، في كافة المستشفيات على مستوى محافظات مصر.





ويشار إلى أن وزارة الصحة، خصصت عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين حول فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

عدد المراكز المخصصة للقاح في مصر

ووفقا لما كشفته الدكتورة هالة زايد، أنه بلغ إجمالي عدد المراكز الطبية التي تم تخصيصها في تقديم خدمات التطعيم باللقاح الخاص بشأن فيروس كورونا إلى 34 مركزًا، وتعمل على مدار أيام الأسبوع حتى في العطلات الرسمية، وذلك لرفع حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الوباء.

آخر إحصائية أعداد المصابين بكورونا في مصر 2021

ووفقا لما أعلنته وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، بلغ إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 115414 ، كما تم تسجيل 1119 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينما وصل عدد الوفيات إلى 55 حالة جديدة.، وكشفت وزارة الصحة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 144583 حالة من ضمنهم 115414 حالة تم شفاؤها، و 7918 حالة وفاة.



