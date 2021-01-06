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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

يسبب الديون.. مسجل خطر وزوجته يقتلان زوج شقيقته في كفر الشيخ

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:55 ص
جثة
جثة
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط مسجل خطر وزوجته قتلا زوج شقيقته لتعثره في سداد ديونه بمحافظة كفر الشيخ.

و تلقى قسم شرطة دسوق بمديرية أمن كفر الشيخ بلاغا من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، يفيد بعثورها على جثة زوجها بغرفة المعيشة موثق اليدين والقدمين وبجثته جرح غائر بالرأس ووجود بعثرة بمحتويات المنزل، وذلك عقب عودتها من منزل والدتها واختفاء بعض الأوراق الخاصة به إيصالات أمانة.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المُبلغة "له معلومات جنائية" وزوجت، مقيمان بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة وضبطهما.

وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها واعترفا بارتكاب الواقعة، وقررا أنه نظرًا لكونهما مدينان للمجنى عليه بمبلغ 8 آلاف جنيه، وتوقيعهما بتوقيع إيصالات أمانة بمبلغ 14 ألف جنيه وتعثرهما في سداد الدين وتهديده لهما بشكايتهما بالإيصالات، عقدا العزم على قتله والاستيلاء على الإيصالات.

وأضاف المتهمان بارتكاب الواقعة والاستيلاء على (عدد من إيصالات الأمانة من بينها الإيصالات الخاصة بهما وقاما بتمزيقها"- هاتفى محمول)، وتم بإرشادهما ضبط الإيصالات والهاتفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم حيال الواقعة.

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