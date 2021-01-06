مقتل 6 من طالبان وإصابة 4 في عملية عسكرية بأفغانستان

ذكر مسئولون محليون أن ستة على الأقل من مسلحي حركة طالبان قتلوا وأصيب أربعة آخرون، خلال عملية عسكرية بإقليم باغلان شمال أفغانستان، طبقًا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التليفزيونية الأفغانية اليوم الأربعاء.وقال قائد شرطة الإقليم، محمد واعظ صميمى، إنه تم شن العملية أمس الثلاثاء، على الطريق السريع "باغلان-سامانجان" لتطهيره من عناصر طالبان.وأشار صميمى إلى أنه "تم إبعاد الأعداء من الطريق السريع" مشيرًا إلى أن "العملية كانت ناجحة"، وتابع "كان اثنان من أعضاء طالبان البارزين من بين القتلى".وأوضح يقول "يتم تطبيق خطة لتأمين الطريق السريع واستهداف الأعداء في القرى، التي تنطلق منها الأنشطة وتهدد الأشخاص والشركات على الطرق السريعة".