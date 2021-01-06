الصين تمنع فريق التحقيق في مصدر كورونا من دخول أراضيها

أعلنت بكين اليوم الأربعاء إن التأخّر في إعطاء الضوء الأخضر لبعثة خبراء منظمة الصحة العالمية إلى الصين للتحقيق في مصدر فيروس كورونا المستجد "ليست مجرد مسألة تأشيرة".وأضافت، أن المحادثات مستمرة بشأن "الموعد المحدد لزيارة مجموعة الخبراء والترتيبات المخصصة لها"، وفق ما أوضحت الناطقة باسم وزارة الخارجية هوا شونيينغ لوسائل الإعلام عن هذه المهمة البالغة الحساسية.