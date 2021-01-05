«العالم الإسلامي» تهنئ قادة وشعوب دول الخليج بـ«اتفاق التضامن»

هنأت رابطة العالم الإسلامي قادة وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي، على "اتفاق التضامن" الذي شهدته "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح" في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، ووصفته بأنه إنجاز كبير (خليجيًا وعربيًا وإسلاميًا) وقالت إنه معزز لوحدة الصف وتماسكه ويلقي بظلاله الخيّرة على الجميع.وتوجهت الرابطة في بيانها، باسم علماء الأمة الإسلامية المنضوين تحت مظلتها العالمية بأسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولقادة دول مجلس التعاون الخليجي على تحقيق تلك الخطوة التاريخية، وكل من دعم هذا المنجز الأخوي الكبير.