«الوطنية للصحافة» تنعى الكاتب الصحفي إسماعيل منتصر

نعت الهيئة الوطنية للصحافة، رئيسًا وأعضاء الكاتب الصحفي إسماعيل منتصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف الأسبق، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.وأصدرت الهيئة بيانًا نعت الراحل فيه، داعية المولي عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.كما تقدمت الهيئة بخالص التعازي للكاتب الصحفي صلاح منتصر في وفاة ابن شقيقه، داعية المولى عز وجل أن يلهم ذويه الصبر والسلوان.